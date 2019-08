Mal momento en Argentina: colombiano no la pasa bien y no fue inscrito

Los colombianos se han tomado la Superliga Argentina en los últimos años, pero no todos han podido mantenerse para brillar en el país. Ahora, hay otro caso de un cafetero que no será tenido en cuenta en Racing y saldrá del club, pues estaba en préstamo.



Mateo Casierra fue cedido por Ajax al club de Avellaneda, pero no llenó las expectativas y apenas jugó dos partidos con la camiseta de la academia.

El 'Chacho' Coudet confirmó en Argentina que el futbolista que pasó por Deportivo Cali no será tenido en cuenta ni en las reservas del club, por lo que deberá buscar un nuevo equipo.



El cafetero no llenó las expectativas y ahora tendrá que devolverse al Ajax. El negocio con Racing era por tema de partidos para comprar el pase del futbolista, pero finalmente no se va a dar.