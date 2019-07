La millonaria cifra que pide América para dejar ir a Mateus Uribe

Mateus Uribe quiere irse del América de México. No porque no se sienta a gusta en las águilas, o porque esté peleado con algún compañero o con su entrenador. Sus deseos de salir de la liga azteca no tienen nada que ver con su actualidad, pues brilla en el equipo más popular de México; el volante quiere dar un paso importante en su carrera y dar el salto a Europa, para jugar la Champions League.



Es por eso que el Porto, de Portugal, asoma en el camino del colombiano como el club más cercano en el Viejo Continente, que quiere contar con los servicios del jugador de la Selección, que fue titular con Carlos Queiroz en la Copa América 2019.

Los dragones ya tienen emisarios en México para finiquitar las negociaciones con América. El pedido expreso del técnico Sergio Conceição ha hecho que el equipo luso acelere las conversaciones para quedarse con Mateus. El cafetero sería el reemplazo ideal a las salidas de Héctor Herrera (mexicano que fue al Atlético de Madrid) y Oliver Torres (español al Sevilla), para manejar los hilos del mediocampo.

Sin embargo, las cosas hasta ahora empezarán a avanzar entre las dos partes. Lo que en principio separa al América y al Porto, son las cifras. El equipo mexicano no está dispuesto a ‘regalar’ a una de sus figuras y pediría la millonaria cantidad de 13 millones de euros para que Mateus abandone el nido, según indica este lunes ‘A Bola’.

Por su parte, el Porto tiene un presupuesto de 7 millones para arrancar a negociar por Uribe. Distancia hay entre las pretensiones, pero no significa que se caigan las charlas, pues América deberá escuchar las variables que propongan los dragones, que quieren cerrar el fichaje con urgencia.