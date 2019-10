El mea culpa de Falcao: 'jugué sin estar listo... Lamento no estar'

La lesión del colombiano Falcao tiene a Galatasaray y a Colombia en vilo. El atacante no ha jugado en lo que va del mes de octubre y ya se perdió partidos vitales con su club y dos ciclos de la selección nacional.

Una molestia en el talón de Aquiles lo ha marginado y ha hecho que empiecen a surgir quejas en Turquía, a donde llegó como una auténtica estrella.



Este martes el propio equipo circuló una imagen del colombiano junto a su entrenador, Fatih Terim, en la que el común denominador era el gesto de preocupación.





El propio futbolista, siempre fiel a su estilo, asumió su responsabilidad en la situación que vive: "Fui a la Copa América y después volví a Mónaco. Trabajé un poco esperando la transferencia al Galatasaray. Quise jugar rápido porque los hinchas me esperaban. Me lastimé cuando me sobrecargué. Jugué contra Kasimpasa, Brujas y Fenerbahce sin estar listo", explicó en una entrevista con el canal local Beyaz TV.



El fichaje del colombiano no resultó tan sencillo como esperaba y tuvo que perderse buena parte de la pretemporada, lo que evidentemente tuvo unas consecuencias.



La decisión del cuerpo médico del Galatasaray ha sido ser prudente esta vez y completar el proceso de recuperación, más allá de la necesidad que tiene su equipo de tenerlo a disposición.



"Pude haber jugado ante Besiktas si era necesario pero el cuerpo sabe lo que es mejor. Quiero estar listo y en cancha lo antes posible. Lamento no estar", agregó 'El Tigre'.



Galatasaray prepara los partidos de vuelta de la Champions League e intenta recuperarse en la Superliga de Turquía, donde es séptimo.