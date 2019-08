¿El plan de Mendes para llevar a James a Napoli es desvalorizarlo más?

¿Cambia tanto la situación de James Rodríguez? Día a día hay una versión nueva sobre su futuro y cada noche termina sin moverse un centímetro: sigue entrenando en Real Madrid, donde se esfuerza en cada jornada sin contar todavía con la confianza de Zinedine Zidane para ser titular.

Hay que decir que esto último podría cambiar el próximo sábado, pues sin Hazard ni Modric podría ser necesario en el medio campo. Pero ojo que también está Isco, el preferido del DT... como hace dos años, igualito. Nada cambia.



Es ese el panorama que obliga a su entorno a moverse para buscar, si fuera posible, una mejor alternativa deportiva, un equipo donde no sea una obligación sino una elección. Y ahí sigue, como al inicio del mercado de verano, el Napoli de Ancelotti. El diario Gazzetta dello Sport decía en las últimas horas: "Hay esperanzas por James e Icardi en el equipo napolitano", lo que confirma que la intención sigue intacta.



Según versiones de prensa, antes del sábado es esperado Jorge Mendes en Madrid para discutir, personalmente, una posible salida de James hacia el Calcio italiano. ¿Cuál será la estrategia? Mantener su ritmo de desvalorización.







¿En serio? Según el diario ‘Il Roma’, esa parece ser la vía más expedita para lograr la meta. Se sabe que el presidente Aurelio De Laurentiis le ha dado su palabra a su DT de conseguir la transferencia, pero no se ha movido un ápice en los términos: lo quiere cedido y con cláusula obligatoria de compra el próximo año, mientras el Real Madrid no lo quiere dejar ir nuevamente si no es una transferencia definitiva.



En ese punto de estancamiento, el plan de Mendes es dejarlos contentos a todos con el reconocido método de pedir rebaja: "Él ha prometido mediar y complacer al presidente y a Ancelotti, por lo tanto, va a intentar convencer al Real Madrid que deje ir a James con un préstamo con obligación de compra definitiva. La idea es no pagar todos los derechos deportivos del jugador, que el Real Madrid valora en 42 millones de euros".



Pero si Florentino Pérez no cede, ojo al 'as bajo la manga' del empresario: "Mendes ha prometido un descuento, que llegaría a 35 millones en total”, aseguró dicho medio.



Así estarían las cosas: el jugador que costó 80 millones de euros, pasó al Bayern con una 'opción preferencial' que redujo su valor a 42 millones y ahora, si Mendes logra su objetivo, apenas llegaría a los 35 millones.







La dificultad es que Napoli sabe que no tiene competencia, salvo la inclusión del colombiano en transferencias mayores al PSG por Neymar o a Manchester United por Pogba. La primera más probable que la otra, pero ambas igual de complejas.



Napoli está a punto de perder la puja por Icardi, a pesar de ofrecer 65 millones de euros al Inter, y acaba de romper su barrera con el fichaje de Hirving 'Chucky' Lozano por 42 millones. No quiere excederse en el gasto -salvo Icardi- y por eso quiere probar un año y ver qué pasa, teniendo en cuenta que James ya tiene 28 años y que, salvo Ancelotti, para muchos hay incertidumbre por su rendimiento, su interinidad, sus continuas lesiones y algún rumor de mala fama que parece perseguirlo.



El agente ya una vez logró sacar a su pupilo de una situación desfavorable en lo deportivo, cuando lo llevó cedido del Real Madrid al Bayern en 2017. ¿Repetirá su éxito? Le quedan seis días, hasta el cierre del mercado en el Calcio, para mostrar resultados.