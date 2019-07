Directivo del Atlético sabe de que depende el fichaje de James

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, dijo hoy que "sería muy bonito" que el colombiano James Rodríguez jugara en su equipo, pero apuntó que se tienen que "dar muchas circunstancias" para ello y repasó que "depende mucho del presidente del Real Madrid", Florentino Pérez.

"No te puedo decir", contestó el máximo accionista del Atlético durante una entrevista en el programa 'Fuera de Juego' de 'ESPN', según el avance publicado en su cuenta de 'twitter', sobre si finalmente el futbolista, con contrato con el Real Madrid, será una de las incorporaciones del club rojiblanco para esta temporada.



"Sé que a muchos atléticos les gustaría. Incluso, hablando con algún jugador cree que ese plus de calidad que James podría aportar sería bueno para nosotros. Me consta que al técnico nuestro (Diego Simeone) le gusta, me consta que él no quiere seguir en el Real Madrid, me consta que el Real Madrid no quiere que continúe él, pero se tienen que dar muchas circunstancias para que pudiera ser posible.



“La verdad, sería muy bonito", continuó el dirigente. ¿Está cerca, está lejos? le interrogó después el entrevistador a Gil Marín. "No lo sé. Depende mucho de los dirigentes, del presidente del Real Madrid", contestó el consejero delegado del Atlético sobre el posible fichaje de James, pretendido por su club para completar la plantilla para el nuevo curso.