No importa el salario: Borja y su declaración de amor por Junior

Miguel Ángel Borja no continuará en Palmerias para el 2020, siendo uno de los delanteros más codiciados en el fútbol suramericano. El delantero ya tendría todo arreglado con Olimpia de Paraguay, pero no olvida al club de sus amores, Junior de Barranquilla.



En dialogo con ‘Kick off’, el jugador aseguró que aunque se encuentre muy cerca de llegar al equipo paraguayo, no descarta en un futuro cercano jugar en el equipo del que es hincha.



No obstante, aseguró que su alto salario no sería un problema, pues el estaría dispuesto a ceder en la parte económica con tal de cumplir su sueño de vestir la camiseta rojiblanca.

“Estoy dispuesto a jugar en Junior, soy hincha del equipo y si en su momento si toca ceder en lo económico, se cede", aseguró el delantero campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional.

Aunque no dudó en asegurar que por ahora no es posible, pues su agente ya tiene todo encaminado para llegar a Olimpia. Solo el tiempo dirá si Miguel Borja podrá cumplir su sueño de jugar en Junior de Barranquilla.