Miguel Borja y su dolor por las duras declaraciones de Mano Menezes

En los últimos días el entrenador de Palmeiras, Mano Menezes, realizó duras críticas críticas al exdelantero de Atlético Nacional, motivo por el cual el representante del cordobés tuvo que hace publico un fuerte comunicado después de las palabras del brasileño, que aseguraban que el colombiano no tenía "ninguna trayectoria" para llegar al equipo del país carioca.

El jugador colombiano tuvo la oportunidad de responder por su cuenta en dialogo con 'Blog Deportivo', asegurando que sintió mucho dolor cuando se dio cuenta de las palabras Menezes, pero que espera tomar esas palabras como un motivante para subir su nivel.



“La verdad cuando vi eso me sorprendió mucho, y me dolió en el alma, el profe dijo que yo no tenía la trayectoria para llegar a Palmerias. El fútbol da muchas vueltas y hoy estamos en un lugar no tan bueno, pero con el tiempo estaremos bien. Me dolió; pero debo coger esas palabras para entrenamre bien y seguramente recordaré eso, antes de entrar al campo de juego”, aseguró el exjugador de Cortulua.

Luego de enterarse de la situación, Borja aseguró que habló cara a cara con el entrenador del verdao y que no tiene ningún tipo de resentimiento. Pero también dijo que, tal vez, el brasileño desconocía todos su trayectoria antes de su exitoso paso por Atlético Nacional.



"Quedamos bien, me miró a los ojos, yo también, el profe (Mano Menezes) tiene presente lo que hice en la recta final de la Copa Libertadores, seguramente no lo que hice antes de llegar a Nacional. Uno como humano cuando no tiene el concimiento, se equivoca. No tengo resentimientos", continúo el campeón de Copa Libertadores con lo verdolagas.

Finalmente habló de su futuro, diciendo que por ahora no conoce nada de las ofertas que supuestamente le han llegado, pues de estas se encarga su agente, refiriéndose a la posibilidad de jugar en Junior de Barranquilla.



"No tengo conocimiento de Junior, eso lo sabe mejor mi agente, yo solamente entreno cada día para mejorar, no quiero seguir en la posición en la que estoy. Siempre he dicho que me gustaría jugar en Junior y si es en 2020, bienvenido sea", finalizó Miguel Ángel Borja.