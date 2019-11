Duras críticas a Borja de su técnico y la respuesta del representante

El presente de Miguel Ángel Borja no es el mejor. En Palmeiras no ha tenido mucha continuidad y ya cumplió un mes sin jugar. De aquel delantero goleador no hay muchas luces actualmente y lo peor es las críticas que recibió de su entrenador, Mano Menezes.

Hace algunos días, el técnico de Palmeiras señaló en 'Espn' que “Borja, al contrario de lo que pueda parecer, no tenía un historial tan bueno antes de llegar a Palmeiras. Llega al Atlético Nacional, un equipo que ya estaba jugando muy bien con Reinaldo Rueda. Lo contratan para las semifinales de Libertadores, él anota en todos los partidos y es campeón y es tratado como una estrella. Los clubes lo querían y eso lo convirtió en una estrella. Quizás no lo era", una dura crítica para quien llegó como la compra más cara del club hasta ese momento.

Aunque Borja ha tenido buenos momentos en sus dos años con Palmeiras, la última temporada no ha tenido buenos frutos en Liga, pero sí en Copa Libertadores, en la que demostró buena definición para llevar a su equipo a importantes victorias.

Ante estas duras críticas, Juan Pablo Pachón, representante del delantero colombiano, emitió un comunicado en respuesta al entrenador brasileño. Allí, el empresario señaló todos los logros conseguidos por el cordobés en el fútbol nacional e internacional, especialmente en el 2016.

“En sus ocho 8 años como futbolista profesional, Miguel Ángel Borja ha conseguido títulos y distinciones a nivel nacional e internacional, entre ellos el Suramericano Sub-20 de 2013, la Copa Suramericana 2015, la Copa Libertadores 2016 y en varias ocasiones goleador de torneos y ligas", decía el comunicado.

Posteriormente señaló lo que para él ha sido este año: “El 2019 ha sido uno de los años más difíciles en la carrera de Miguel Ángel, pues su bajo rendimiento en el mes de Febrero le costó la titularidad, pero también cabe recordar que después de meses de no ser tenido en cuenta, Miguel volvió a la titularidad los 2 partidos de la tercera ronda de Libertadores y no solo marco gol en cada uno de estos partidos sino también fue nombrado mejor jugador del partido, pero desafortunadamente para la siguiente ronda y ante los ojos de todo el continente, inexplicablemente no fue tenido en cuenta y nuevamente Palmeiras fue eliminado con Miguel Borja en el banco", explicó.

Sin embargo, al final del mensaje, Pachón también habló de la carrera de Menezes: “Le deseo muchos éxitos pues entiendo que el profesor a pesar de sus 22 años de carrera como Técnico profesional no tiene aún ningún título a nivel Internacional, ni tampoco un Campeonato Brasileirao, ojalá en este paso por Palmeiras logre alguno de estos 2 y lleve a Palmeiras a conseguir su tan anhelado tercer título internacional".