Miguel Borja podría jugar en Europa: ¿Habrá tridente colombiano?

Miguel Ángel Borja estaría muy cerca de terminar su ciclo con el Palmeiras. Mucho más teniendo en cuenta que no es titular en el equipo que dirige Luiz Felipe Scolari. El atacante colombiano quiere irse de Brasil y volver a jugar en Europa, pues en el ‘verdão’ no ha tenido continuidad: solo jugó un partido del Brasileirao y no tuvo minutos en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

En 180 minutos de la llave, Palmeiras no usó a Borja y quedó eliminado a manos de Gremio. Ese gesto de su entrenador le dio claridad a Borja, que está moviéndose, por medio de su empresario, para cambiar de equipo antes de que se cierre el mercado de fichajes.

Es así que, según ‘Ojogo’, el colombiano ha sido acercado al Porto, de Portugal, equipo en el que podría formar un tridente colombiano con Mateus Uribe y Luis Díaz. A sus 26 años, Borja habría sido ofrecido en condición de préstamo, aunque apenas se han dado las primeras conversaciones.