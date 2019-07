Nápoles apura la marcha en caso James: nuevos avances y reunión clave

Aunque en los últimos días se habló de equipos diferentes a Nápoles que estaban interesados en James Rodríguez, el club italiano no quiere darle más largas a la situación y apuntó todos sus cañones para que la contratación del futbolista se realice en los próximos días y las negociaciones lleguen a buen puerto.



Con base en ello, el equipo del sur de Italia envió a su director deportivo, Cristiano Giuntoli, a la capital española donde este se reunió con el representante del futbolista, Jorge Mendes, buscando sellar la brecha que existe entre las partes y que de una vez por todas se resuelva el futuro del jugador quien todavía no trabaja en la pretemporada de ninguna institución.



La información, quien fue revelada por uno de los especialistas de mercado en Italia, el periodista de ‘Sky Sports’ Fabrizio Romano, también asegura que la idea de Giuntoli, además de hablar con Mendes, con quien ya habían tenido algunas reuniones, también era reunirse con los directivos de Madrid, para lo cual habría también solicitado presencia de otros directivos de Nápoles.



El objetivo napolitano es, como se mencionó previamente, que el futbolista llegue directamente a Italia sin tener que pasar por la capital española, además que se una al equipo antes del 20 de julio, cuando los italianos deberán empezar a alistar maletas para continuar su pretemporada en Estados Unidos, jugando una serie de partidos amistosos que arrancarán el próximo 7 de agosto.



Como se sabe, James Rodríguez tiene como objetivo llegar al fútbol italiano y Real Madrid no lo tendrá en cuenta para la próxima temporada, sin embargo, son los términos de su partida los que no han permitido que los dos lados no lleguen a un acuerdo, por lo que habrá que esperar cómo concluyen las reuniones de Giuntoli y si Real Madrid termina cediendo ante las pretensiones del candidato más fuerte y en este caso, el único fijo: Nápoles.