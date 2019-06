¿Una armada colombiana estaría armando Carlo Ancelotti en el Nápoli?

Los rumores sobre el futuro de James Rodríguez, quien estaría a punto de firmar con el Nápoli italiano, podrían traer otras buenas noticias para futbolistas colombianos.

La aparente exigencia que habría hecho el DT de buscar a James Rodríguez a cualquier costo, versión que publican medios importantes como Gazzetta dello Sport y SkySports, habla de su gusto por el juego del zurdo, a quien llevó al mejor rendimiento de su carrera, cuando ambos coincidieron en Real Madrid.

Si De Laurentiis, presidente del Nápoli, le cumple el deseo, Ancelotti tendría, con certeza, dos colombianos en la plantilla: James y su excuñado, el arquero David Ospina, quien fue llegó cedido en préstamo desde el Arsenal de Inglaterra y tendrá un contrato a tres años, según las informaciones de los últimos días.

Aunque el préstamo tenía unas condiciones específicas que incluían un mínimo de minutos y otros detalles, Ancelotti descartó todo y presionó para quedarse con un portero mayor (30 años) que le da garantías, más allá de la falta de continuidad de los partidos finales de la temporada.

Sin embargo, si los rumores de este mercado de verano son acertados, James y Ospina no serían los únicos colombianos en la lista: Santiago Arias y Duván Zapata también estarían en el radar.



‘Calciomercato’ y SkySports Italia coincidían al inicio del mercado que Zapata, uno de los goleadores de la última temporada del Calcio, regresaría al equipo donde estuvo entre 2013 y 2015. “El presidente del club Aurelio de Lorentis habló de la llegada de un gran delantero para completar la batería que ya está disponible para Carlo Ancelotti. Y entre los nombres que surgieron en estas horas, también estaba el del delantero del Atalanta”, escribió Calciomercato en su momento.



De la misma manera, Nápoli sigue con atención la evolución del caso Arias, quien no tiene segura su continuidad en el Atlético de Madrid, ni siquiera tras la salida de Juanfran. la prensa española asegura que el lateral derecho no llenó la expectativa de Simeone, una pena pues hace un año fue él quien insistió más para ficharlo y se lo arrebató, precisamente, al equipo italiano que ahora podría intentar una cesión.

Si los movimientos del mercado son favorables, Nápoli podría tener hasta cuatro colombianos en su plantilla, todos jugadores de primer nivel, tanto que son parte de la delegación de Colombia en la Copa América de Brasil 2019. Allí, en esa concentración, todos esperan noticias.