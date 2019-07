Listo para jugar en primera: Néyder Lozano fue presentado en Granada

Aunque la contratación del defensor central Néyder Lozano ya había sido anunciada, este jueves llegó el turno para la presentación del defensor central en su nuevo club, Granada. El recién ascendido a la primera división del fútbol español, que apostó por el jugador por su potencia física y su capacidad en el juego aéreo, espera ver retribuida su confianza.



Por su parte, el futbolista mostró su compromiso desde sus primeras palabras: “Espero mostrar mi mejor versión en cada entrenamiento y en cada partido que el entrenador me permita disputar con los colores de esta nueva institución. Este club me brindó la oportunidad de seguir creciendo y mejorando, por lo que esta fue una oportunidad que no podía dejar pasar por lo que yo decidí apostar por ellos así como ellos apostaron por mí”.



“Soy un central joven con un margen de mejora, pero creo que mi potencia, mis ganas y mi hambre de aprovechar estas oportunidades me caracteriza y son fundamentales para mi crecimiento y para lo que quiero aportar aquí en Granada. Entiendo la idea del entrenador que se basa en la fuerza defensiva para conseguir los objetivos, por eso creo que tengo posibilidades aquí”, añadió.



La idea de Lozano es demostrar todo ese trabajo que lo consolidó como uno de los mejores defensores centrales con Elche, en la segunda división española, mientras se adapta a un juego con condiciones diferentes y del que sabe que debe aprender, pues considera que para enfrentarse a los mejores jugadores del mundo hay que trabajar mucho.



Lozano podría compartir equipo con Adrián Ramos, quien no se sabe si seguirá en la institución española y estudia oportunidades para ver dónde continuará su carrera.