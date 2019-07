No tan definitivo: voces en España dudan que James siga en Real Madrid

La expectativa por la posible decisión de Real Madrid de mantener en sus filas a James Rodríguez, que fue noticia en España este lunes, ha dado paso a alguna incertidumbre con el paso de las horas.

La versión del diario AS, replicada en cientos de medios en Europa, asegura que las bajas por lesión y el talento del colombiano en un momento crítico del Madrid, especialmente tras el 7-3 encajado contra el Atlético, harían que el jugador, con contrato vigente hasta 2021, no se mueva de la disciplina blanca.



Sin embargo, menos optimista es el diario El País, que ha comentado en su nota titulada 'James y Zidane vuelven a la casilla de salida': "Nada ha cambiado en los planes de Zidane. El colombiano sigue figurando en la columna de futbolistas prescindibles, pero ahora mismo su marcha es una incógnita".



Según dicho medio, "Fuentes del club aseguran que, si llega una oferta convincente, la valorarán; y aclaran que en caso de que el técnico no lo quiera de ninguna forma, la solución no será dejarlo en la grada".



Esto último hace referencia a la posibilidad de traspasarlo a Napoles, el equipo que con más antelación ha preguntado por él, sin descartar al propio Atlético, que recibiría un refuerzo más de su rival de patio, lo que incomoda particularmente a Florentino Pérez.







Y en ese mismo sentido, el diario ABC afirma que no está dicha la última palabra sobre la permanencia de James: "La foto de James con la camiseta negra del Real Madrid, al lado de Casemiro y Militao, era todo un mensaje. Es futbolista del conjunto madrileño y las probabilidades de continuar en la casa blanca son las mismas que las posibilidades de su marcha: todo está al cincuenta por ciento, a expensas de alguien que abone ese precio. No se malvenderá. Si la entidad del Bernabéu pensara que su adiós es irrevocable, no habría publicado esa imagen".



La situación parece clara en el entorno del colombiano: "James sabe que el francés no le considera titular y a los 28 años busca el último gran contrato en Europa, un equipo donde triunfar y continuar su carrera, en concordia con su éxito en la selección tricolor, donde es el jefe indiscutible. El Real Madrid desea satisfacer al colombiano y si llega una propuesta de 50 millones le traspasará, en beneficio de las dos partes. Nunca le regalará. Es un precio bajo para su calidad".





De esta manera, no es solo una versión la que se maneja en España sobre el futuro de James y tampoco es un hecho que su destino final sea el Real Madrid.



No sobra recordar que el mercado estará abierto un mes y unos días más, lo que permitirá mucho movimientos antes de que se conozca el futuro profesional del talento colombiano.