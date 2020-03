El 'Pibe', sincero y directo: tomó postura sobre James en la Selección

Tras la supuesta declaración de que James Rodríguez le habría dicho a Carlos Queiroz que no iba a ir a la Selección Colombia si era suplente, varios futbolistas, dirigentes, exjugadores y más tomaron postura sobre el volante del Real Madrid.



Esta vez fue el turno para el 'Pibe' Valderrama, quien habló y opinó sobre el futbolista de la Selección Colombia. Mostró su apoyo, pero también mencionó que debía demostrar que estaba bien para jugar.

"Hay que llamarlo a la Selección (Colombia) para arroparlo. Es el momento. Yo jugué mucho tiempo con la Selección y ningún entrenador me llamó para decirme que iba a jugar o ser suplente", contó.



Por otro lado, el 'Pibe' también respaldó su actualidad y terminó con la polémica previo a los partidos de la Eliminatoria de Catar 2022 contra Venezuela y Chile.



"Uno lo convocan y uno se gana el puesto. No creo que eso pase en el fútbol moderno. Lo que hay que hacer es llamarlo y que él demuestre si puede estar o no", mencionó el 'Pibe'.