Falcao apoya la protesta: ¡No más riesgos para jugadores en Turquía!

La pandemia generada por el coronavirus covid-19 tiene en alerta máxima a los jugadores de la Superliga de Turquía.

Los jugadores se oponen a seguir en competencia, en atención a la pandemia, pero las autoridades del fútbol turco se niegan a suspender la competencia.



Esa situación hizo que Obi Mikel saliera del país con su familia, sin importar las consecuencias y sin la autorización del Trabzonspor.



"Hay más en la vida antes que el fútbol. No me siento cómodo y no quiero jugar al fútbol en esta situación. Todos deberían estar en casa con sus familias y seres queridos en un momento tan crítico. La temporada debería cancelarse, ya que el mundo se enfrenta aun momento turbulento", fue la publicación de Mikel después de rescindir su contrato con el Trabzonspor.



"La vida es más importante que el fútbol", le contestó Falcao, aunque su situación es distinta pues Galatasaray es uno de los pocos que ha tomado medidas respecto de la pandemia.



Hugo Rodallega y Óscar Estupiñán, los otros colombianos en la Liga de Turquía, han pedido prudencia de parte de los dirigentes y han dicho, especialmente el segundo, que los están exponiendo en una situación tan complicada.