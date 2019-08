¿As bajo la manga? James sería moneda de cambio por Paulo Dybala

Son días para explotar el ingenio, para proponer alternativas que a nadie se le ocurrirían y para hacer volar las ideas de los empresarios en Europa.

Quedan pocos días para el cierre del mercado y es un hecho que los negocios se tienen que empezar a cerrar ahora... o nunca.



Y uno de ellos podría involucrar a James Rodríguez, presa de la ola de rumores desde hace tiempo y protagonista de una de las novelas de esta ventana de verano.



El último rumor tiene que ver con Italia, pero ya no con Napoli. Se trata de una versión del portal Fichajes.net, que asegura que que el colombiano habría sido ofrecido a Juventus por Dybala, más 25 millones de euros.



Según el diario español AS, la versión no es alocada y tendría un punto de inflexión que involucra a su gran figura: "Según comentan los compañeros de Defensa Central, una de las principales opciones que tendría ahora mismo sobre la mesa sería la incorporación de Paulo Dybala cuyo fichaje sería muy factible en lo económico", anotó el medio.





Sin embargo, hay varios cabos sueltos en la versión. Uno de ellos es que la fuente sería una cuenta vinculada a aficionados de Real Madrid, Defensa Central, que en los últimos minutos ha hablado del interés de Juventus en un canje por Dybala pero sin incluir a James. Sus candidatos son Isco, Marcelo y Kroos, todos intransferibles para la 'casa blanca'.



El equipo italiano, convencido como está de que no contará con el argentino, analizaría la opción, que sería del agrado de Zidane y desataría el complejo caso de James, fuera de toda consideración del DT francés. De hecho, no es la primera vez que se habla del interés 'merengue' por La Joya.





El otro tema es que en las últimas horas se habló de Isco como el favorito de Cristiano Ronaldo a la hora de contratar a un excompañero del Real Madrid.

El futuro de James, en todo caso, sigue siendo un misterio y todo puede suceder. Se habla de Napoli, con el que ya habría acuerdo, y de Atlético de Madrid, que esperaría a la resolución del caso Ángel Correa. Pero hoy todo sigue en el reino de la especulación.