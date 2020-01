Opinión de un ex jugador del Rangers deja mal parado a Alfredo Morelos

Alfredo Morelos da noticia todos los días en Escocia. Lamentablemente no siempre es por sus buenas actuaciones refrendadas con goles para el Rangers. Por ser un ídolo para los seguidores del club del distrito de Ibrox en Glasgow. La cadena británica BBC publicó este jueves una entrevista con el ex delantero del Rangers Kenny Miller, quien dijo una frase contundente sobre la situación del colombiano frente a los medios.

Para Miller, Morelos recibe "un trato injusto" de los medios pero "no se ayuda a sí mismo". El colombiano ha marcado 28 goles esta temporada, pero fue expulsado en dos de sus últimos tres partidos, incluida la victoria en el derbi contra el Celtic.



"Él recibe un trato injusto de, inicialmente, los árbitros y los medios", dijo Miller a Sportsound de BBC Radio Escocia.



"Definitivamente debería ser tratado de manera diferente en mi opinión. Pero por otro lado, no creo que se ayude con las cosas en las que se involucró la temporada pasada con los problemas de disciplina", destacó Miller, quien jugó más de 200 partidos con el Rangers en dos ciclos diferentes: uno entre 2008 y 2011 y el segundo, entre el 2014 y el 2018.



A Morelos, de 23 años le mostraron una segunda amarilla en la victoria 2-1 de su equipo sobre el Celtic a finales de diciembre pasado, y se llevó una mano al cuello en un aparente gesto de corte de garganta cuando salió del campo, lo que generó una lluvia de críticas de parte de los medios porque según ellos el colombiano incita la violencia.



"No importa lo que signifiquen estos gestos, no se ven bien", dijo Miller, quien sin embargo resaltó que el colombiano ha mejorado mucho su comportamiento, respecto a la temporada anterior. "Para mí, él ha aprendido. Parece un jugador cambiado, más controlado. Tiene que ser más inteligente que la gente contra la que está jugando. La temporada pasada, la gente siempre iba a tratar de provocarlo y sigue siendo lo mismo", destacó el jugador de 40 años, quien actualmente juega en la segunda división de Escocia, con el Partick Thistle.



Finalmente, Miller lanzó un mensaje que puede ser tomado como un consejo para Morelos: "Deberías ser bueno en lo que haces, no debes permitir que la gente te afecte”.