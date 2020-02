Cadena de decepciones: James y las opciones perdidas en el Real Madrid

James Rodríguez ha tenido un partido más en el rango de lo discreto en el Real Madrid. Su participación en el duelo que costó la eliminación de Copa del Rey contra Real Sociedad (3-4) no estuvo a la altura y eso, inevitablemente, dispara los rumores sobre una posible salida.





Lo que hay que decir es que no se trata de una situación nueva. James regresó de su cesión al Bayern Múnich a mediados de 2019 y desde entonces han sido más sus buenas intenciones que sus resultados concretos.



Su aparición en las canchas, nuevamente vestido de blanco, se dio el 18 de agosto pasado, cuando fue al banquillo en el duelo contra Celta de Vigo (1-3).



Luego tendría 56 minutos en cancha en el 1-1 contra Real Valladolid, el 24 de agosto, y entonces una lesión, el Primero de septiembre.



Fueron dos semanas en ‘dique seco’ hasta el 14 de septiembre, con 90 minutos frente al Levante (3-2). Era un hecho que la sensación de que se ‘mataba’ en el entrenamiento por fin le daría resultado, pues tendría minutos contra PSG (derrota 3-0 en Champions), Sevilla, Osasuna y la Supercopa contra Atlético (0-0), juego en el que de nuevo caería lesionado.



Un partido fuera y el 5 de octubre reaparecería en su día más feliz, el duelo contra Granada en el que anotó su único gol de la temporada.

Pero empezarían las decepciones en el duelo contra Mallorca, el 19 de octubre, cuando el blanco cayó 1-0. Entonces dejó de estar en la consideración de los titulares, pues vinieron 12 minutos contra Galatasaray y luego se atravesó la Selección Colombia.



En la última concentración nacional de 2019, el capitán sufrió un esguince de rodilla que lo sacó nada menos que de 13 partidos.

Reapareció el 8 de enero, con 14 minutos en el triunfo contra Valencia 1-3 y de nuevo las intermitencias.



El 12 de enero no salió del banquillo en el derbi (1-0) contra Atlético en Supercopa; frente a Sevilla, el 18, no fue convocado y luego ha estado 79 minutos contra Unionistas (1-3) en Copa, en el banquillo contra Valladolid (triunfo 0-1) por Liga, todo el partido contra Zaragoza (4-0) en Copa y otra vez en el banquillo en el derbi de Liga contra Atlético (triunfo 1-0).



Hasta que regresó la Copa del Rey y con ella una oportunidad dorada de brillar contra Real Sociedad, frente a un Santiago Bernabéu que siempre lo arropó.



¿Resultado? 45 minutos entre lo discreto y lo mediocre. Improvisado a la derecha de Valverde, poco pudo hacer en esa primera línea de volantes tan lejana a su sector de influencia que es el arco rival. Tan perdido lo vio Zidane que lo llamó a la raya en un momento… y lo cambió luego por otro que le daba más confianza, Modric.



Juega a favor de James que cuando salió su equipo perdía 0-1 y luego se puso todo en contra hasta el 3-4 que costó la eliminación de la Copa. Pero al final el resultado no cambia: una vez más pierde su ocasión de hacer diferencia. ¿Hasta cuándo lo esperarán? ¿Tendrá una nueva oportunidad después de tantas lagunas? O lo que es más preocupante: ¿Finalmente escucharán ofertas para su salida?