Se repite la historia: el talento que va a Europa sin brillar en Liga

Aumenta la cuota de colombianos en el fútbol español. Este jueves, el club Marbella Fútbol Club, equipo de la tercera división española anunció la contratación de Julián Tovar, delantero quien se destacó en el Campeonato Nacional Juvenil 2019, cuando fue goleador con la Selección Bogotá Sub 20.

La negociación, que había comenzado en octubre de 2019, llegó a un feliz termino para el jugador que actuó con el equipo sub 20 de Fortaleza CEIF, en la última temporada. “El Marbella Fútbol Club ha llegado a un acuerdo con el delantero colombiano Julián Tovar, quien quedará vinculado a la entidad hasta el 30 de junio de 2023”, explicó el equipo español a través de un comunicado oficial.



El equipo andaluz, que marcha entre los puestos de ascenso, destacó las cualidades físicas, atléticas, de desmarque y juego de espaldas que tiene el jugador nacido en Villavicencio. De esta manera, Tovar cumple el sueño de jugar en el fútbol internacional, siendo una gestión de Best of you.

La idea del club, es que Tovar pueda estar con el equipo juvenil del Marbella hasta el fin de temporada, con el objetivo de ascender a la División de Honor y poder asentarse en el equipo profesional.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín