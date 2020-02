La alegría de Julián Quiñónes luego de su lesión: 'Me sentí debutando'

El colombiano Julián Quiñones, delantero de los Tigres del fútbol mexicano, aseguró este martes que regresar tras 10 meses de inactividad fue como volver a debutar.

"Para mí es como si estuviera debutando. El día anterior estaba nervioso por el partido, no podía dormir, ya era mucho tiempo fuera de las canchas", explicó en rueda de prensa. El delantero de 22 años volvió al fútbol en el partido ante Chivas, tras una lesión de menisco en la rodilla derecha que sufrió en abril de 2019 por la que tuvo que ser operado.



"Antes de entrar al campo 'el Tuca' (Ricardo Ferretti, entrenador de Tigres) me dijo que hiciera lo mismo que estaba haciendo Enner (Valencia), quien jugó muy bien y anotó gol", comentó el nacido en Nariño. Quiñones, quien jugó en 2017 el Sudamericano sub'20 con Colombia, comentó que vio a Tigres "bien" en el partido ante Chivas y habló sobre la oportunidad de gol que tuvo en los 10 minutos que disputó. "Estaba entre pararla y jugarla de primera (en la ocasión de gol) y ya cuando elegí la pelota la tenía cerca y se me escapó esa. Fue el regreso y vamos a seguir trabajando esos pequeños detalles", agregó Quiñones.



El delantero colombiano llegó al fútbol mexicano a mitad del 2015, cuando participó en 17 partidos con la sub'20 de Tigres, con la que marcó 15 goles en 17 duelos disputados. El equipo felino decidió prestarlo al siguiente torneo a los Venados de Yucatán de la división de Ascenso, conjunto con el que se despachó con tres goles en 14 encuentros. Luego volvió con Tigres para debutar en Primera División en el Apertura 2016, certamen en el que sólo pudo participar en tres partidos, ninguno como titular. Tras ello, permaneció un semestre más en Tigres con poca actividad con el primer equipo y fue prestado al recién ascendido Lobos BUAP, con el que en un año marcó 16 goles y dio un asistencia en 28 partidos. En total, con Tigres acumula 10 goles y siete asistencias en 44 compromisos.