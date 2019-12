¿Guayabo pos-Navidad? Los partidos con colombianos para seguir este 26

Este 26 de diciembre vuelve el fútbol luego de dos días sin mucho de este deporte para ver en televisión.



La Liga de Inglaterra se lleva la atención, pero en otros lugares del mundo también habrá jugadores para seguir atentamente.

7:30 a.m.: Tottenham vs. Brighton (Davínson Sánchez y Steven Alzate)



8:30 a.m.: Genk vs. Eupen (Carlos Cuesta y Jhon Janer Lucumí)



10:00 a.m.: Bournemouth vs. Arsenal (Jefferson Lerma)



10:00 a.m.: Rangers vs. Klimarnock (Alfredo Morelos)



11:55 a.m.: Al-Hazem vs. Al Hilal (Gustavo Cuéllar)



9:36 p.m.: Monterrey vs. América (Stefan Medina, Dorlan Pabón, Nicolás Benedetti, Andrés Ibargüen y Roger Martínez)