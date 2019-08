'Pibe' habla de James en el Madrid: '¿Un consejo bacano? Que se vaya'

Las últimas noticias en la novela que ya es el futuro de James Rodríguez aluden a la posibilidad de que se quede en Real Madrid para la temporada que está a punto de comenzar.

Ninguna voz más autorizada que la de Carlos 'Pibe' Valderrama, uno de los mejores futbolistas de la historia e ídolo del propio James, para opinar sobre esa opción.



"Lo conocen, ya él estuvo con Zidane. El único problema que yo veo es que el técnico no lo quiere y cuando el técnico no lo quiere, ¿sabe cuándo va a jugar? Ni cuando los 24 estén lesionados", aseguró, en entrevista con el canal FOX Sports.





¿QUÉ PASA CON JAMES?



Valderrama ya había manifestado su opinión sobre la situación del jugador clave de la Selección Colombia en el pasado y había insistido en que, cuando la relación es mala con el entrenador, difícilmente llega a cambiar.





Recientemente, en entrevista con Fabio Poveda en Blu Radio, el 'Pibe fue aun más específico: "¿Quiere un consejo bacano? Que se vaya para otro equipo porque el técnico no lo quiere, y cuando el técnico no te quiere, con esa calidad que tienes, busca otro equipo. Porque si se queda no va a jugar", declaró.