Cruda realidad: Real Madrid no necesitó a James para golear y gustar

La situación difícil que vive James Rodríguez en Real Madrid, donde ya lleva cinco partidos 'borrado' de las convocatorias de Zinedine Zidane, se ve peor cuando se examinan los números del equipo sin su aporte.

Aunque cada vez que ha tenido ocasión de estar en el campo se esfuerza, se esmera y en no pocas ocasiones da pinceladas de todo su talento, la realidad dice que ahora que no está disponible, simplemente no se ha notado su ausencia.



James fue titular en el equipo 'merengue' por última vez el pasado 19 de octubre, en una noche aciaga en la que una derrota 1-0 contra Mallorca puso a Zidane en el centro de la polémica, pues su equipo, con todos los talentos que maneja, careció de imaginación y cedió en el liderato de LaLiga.



Después vinieron 5 partidos en los que solo una vez tuvo minutos en campo: ingresó a los 79 por Rodrygo contra Galatasaray, en Estambul, en el triunfo blanco por 0-1 (gol de Kroos) por la Champions League. Ese día no hizo diferencia.



Vinieron las molestias nunca explicadas por el Real Madrid, el nacimiento de su hijo Samuel, la declaración contradictoria de Zidane, quien un día dijo que estaba lesionado y al otro corrigió y dijo que en realidad "no está lesionado, pero no está disponible", y, para rematar, sus faltas al reglamento interno por llegar tarde e irse antes de tiempo a pesar de no estar convocado. Todo sumó para mal...





Y a todo esto, la relación de los partidos del Real Madrid sin James es elocuente:



30-10 Real Madrid 5- Leganés 0 (Goles de Rodrygo, Kroos, Ramos, Benzema, Jovic)

2-11 Real Madrid 0- Real Betis 0

6-11 Real Madrid 6- Galatasaray 0 (Rodrygo -3-, Ramos, Benzema -2-)

9-11 Eibar 0- Real Madrid 4 (Benzema -2-, Ramos, Valverde)



El equipo blanco marcó 15 goles en tres partidos y solo en uno de sus últimos cuatro juegos se fue en blanco.



El talento del zurdo no se extrañó por cuenta de la efectividad de Rodrygo, el destinado al Castilla que acabó 'sentando' a Vinicuis y al propio James. Pero también por la abrumadora eficiencia de la marca de otro joven, Fede Valverde, quien se quedó con un puesto que pudo ser para el colombiano, desplazó a Modric y encima se estrenó como goleador este fin de semana. Todo jugando en contra...



Hoy es un total misterio el estado de salud real de James, pues no fue convocado para la fecha de LaLiga por el Real Madrid pero sí está en la lista de Carlos Queiroz, DT de Selección Colombia, para la próxima fecha FIFA. ¿Llegará a Miami? En contadas horas se sabrá...