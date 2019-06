Jefe de Nápoli sobre James: 'incluso si es caro haremos un sacrificio'

La llegada de James Rodríguez al Nápoli es casi, casi, un hecho. Al menos esa es al conclusión de la última declaración del presidente del equipo, quien confirmó el avance de la negociación.

"Es un deseo de Carlo Ancelotti, tal vez no responda cien por ciento a nuestras necesidades, pero si nuestro el entrenador cree en él y sabe lo útil que puede ser, incluso si es muy caro haremos un sacrificio", explicó el directivo en la radio Kiss Kiss, declaraciones que cita Tuttosport.



Un momento: ¿No lo necesitan al cien por ciento? Eso es nuevo. Pero también hay que decir que De Laurentiis no es el tipo de presidente prudente que se guarda sus opiniones. Lo clave es lo que dice de la solicitud expresa de Ancelotti, lo cual confirma su absoluta confianza.



"Estamos desarrollando esta solución con el abogado del jugador, Jorge Mendes , a quien considero un amigo, y también tenemos una muy buena relación con el Real Madrid. . Ya veremos cómo sigue ", añadió De Laurentiis, quien también habló de otros jugadores que podrían llegar al club para la próxima temporada.







" ¿Lozano ? No exageramos, no podemos permitirnos traer a dos jugadores y no dejar que jueguen. También hay otros componentes del vestuario que deben protegerse. Tenemos a Milik, Mertens, Insigne, Younes y muchos otros que son válidos", dijo en alusión al mexicano Hirving Lozano. ¿Cerró la puerta? Parcialmente...



El otro tema es la posible llegada de Manolas: " Una vez que supimos que Albiol dejaría el equipo, buscamos alternativas. Manolas está entre ellos, pero sé que tiene problemas de carácter, es un jugador que a menudo hace rabietas. Hay que aclarar la situación directamente con él, no con sus abogados: sirve para proteger el vestuario. Después consideraremos el problema de Roma y será necesario acordar un precio adecuado. En mi opinión, el costo de Manolas es demasiado alto para el mercado italiano. El griego es un defensor central con atributos, incluso con la edad avanzada puede ser un jugador importante, pero tiene un salario muy alto ", explicó De Laurentiis.



El directivo aseguró que jugarán dos partidos amistosos contra Barcelona, en Estados Unidos, el 7 y 10 de agosto y otro duelo más de preparación contra Liverpool. ¿Alcanzará a llegar James? ¿Lo hará como campeón de Copa América? ¡Ojalá!