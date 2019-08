Presidente de Napoli sobre James: Ancelotti tiene la última palabra

James Rodríguez es, nuevamente, el centro de las preguntas a la directiva de Napoli, cuando se acerca el cierre del mercado de verano.

Esta vez, el presidente, Aurelio De Laurentiis, ha explicado en una entrevista con ESPN, que recoge el diario Corriere dello Sport, cuál es la consideración actual sobre el colombiano: "James tiene mucha experiencia.y ha trabajado dos veces con Ancelotti, da otro tipo de garantía", dijo.



"Si tenemos que considerar quién es más útil para el equipo, tengo una opinión, el director deportivo Giuntoli tiene otro y Ancelotti otro. Son ideas personales, así que lo que digo no es tan importante", añadió.



Claramente, su decisión es privilegiar la necesidad que le plante el DT, quien a su vez no ha querido profundizar en el tema: "No voy a referirme en este momento al tema. Si tengo algo que decirle a James, se lo diré directamente", dijo en su última atención a la prensa.







Para De Laurenttis, sin embargo, el perfil del zurdo no es el favorito: "Hemos estado siguiendo a (Hirving) Lozano desde el pasado enero, así que sabemos exactamente cuál es su valor... Me gusta Lozano, que es joven, más que James, por ejemplo", comentó.



La situación sigue siendo de incertidumbre para James, quien solo puede presentarse a los entrenamientos del Real Madrid, club que hoy paga su sueldo, aunque sabe que no cuenta para la temporada 2019-2020... Muy a su pesar.