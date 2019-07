¿Qué cambió en James Rodríguez desde que salió del Real Madrid?

James Rodríguez sigue siendo tema de conversación mundial y ahora, al parecer, tendría todo listo para quedarse en el Real Madrid, principalmente por la lesión de Asensio y por pedido de Florentino Pérez, no de Zinedine Zidane.



Sin embargo, el cafetero ya no es el mismo y ha pasado tiempo alejado de su querido Real Madrid, pues salió del club en 2017.

¿Qué cambió James Rodríguez?

Desde que salió, estuvo en un solo equipo: Bayern Múnich, tuvo buenos juegos, aunque no se quedó. Sin embargo, el '10' probó más posiciones y se volvió un jugador que tiene más dedicación de juego en la zona defensiva.



Antes, James Rodríguez no era un futbolista que volvía a defender y que mantenía una presión constante. Con el equipo de Múnich, el colombiano se probó como un volante más defensivo, que era de gran ayuda en varios pasajes de la cancha.



Más que ser un volante '10', Bayern lo empezó a usar en la primera línea de volantes, cosa que James Rodríguez no hacía antes y que se fue especializando en ese puesto.



Ahora, con la Selección Colombia, Carlos Queiroz incluso incursionó con el atacante como extremo en la Copa América, por lo que podría ser una ayuda importante en esta zona.



Otro aspecto es el tema de las lesiones, el colombiano ha sufrido bastantes molestias físicas en los últimos dos años y el tema le empieza a pesar, pues necesita estar pleno para el conjunto merengue.



Finalmente, un aspecto anímico y personal. El colombiano, ahora más maduro, ha enfrentado con más experiencia cuando no le toca jugar y la dedicación en el trabajo, que se ha visto evidenciado en Bayern.