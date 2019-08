Una vez convocado, ¿cómo lograría James ser titular en Real Madrid?

Entrar en una convocatoria de Real Madrid no es una tarea sencilla. No lo había logrado James en un solo juego de la pretemporada y hasta último momento estuvo en duda.

Sin embargo, una suma de circunstancias obligó a Zinedine Zidane a tenerlo en cuenta y es, sin duda, una oportunidad que no se puede perder.

El tema ahora es qué posibilidades concretas tiene de dar el siguiente paso, que sería convencer al DT francés de darle la titularidad.



La primera respuesta es obvia: no será sencillo. James no ha estado en los partidos amistosos, no tiene integración con los nuevos de la plantilla y esta por verse si en el módulo táctico que probó Zidane en los últimos ensayos, un 3-5-2, tiene cabida el zurdo. En el papel sí, pues si alguien tiene un perfil físico y futbolístico parecido al del ausente belga, ese es el nuevo número 16. Además, sus mejores presentaciones en el Bayern las hizo en esa posición. Pero no es tan sencillo.



Para que James sea titular, el DT debería mantener los cinco del medio (Carvajal, Casemiro, Kroos, Modric, Marcelo) y apostar por usarlo detrás del 9, que sería Benzema. pero el esquema que se probó es con dos delanteros y darle competencia a Jovic, recién llegado y en la categoría de promesa del club, podría ser más de la preferencia del entrenador.



Pero ojo: ¿no queda muy desconectado el equipo, dependiendo solo de los extremos en ataque? Probablemente sí y en ese caso se requiere más un perfil de 10, que es el de James, quien además sabe perfectamente jugar con el referente francés y ya en el pasado su sociedad fue exitosa. El asunto es que en la consideración, primero está Isco... igual que hace dos años.



¿Patear el tablero?



Una opción sería modificar el módulo 3-5-2, ante la ausencia de Hazard, por un 4-4-2 que ya conoce la plantilla y que sería un riesgo menor, dadas las circunstancias.



Delante de Carvajal, Varane, Ramos y Marcelo estarían Casemiro, Kroos, Modric y James, con Benzema y Jovic en punta. Pero de nuevo, la ficha número uno sería de Isco. Incluso se usaría, como ocurrió en el pasado, a Lucas Vásquez o Vinicius Jr., por más que no acabe de deslumbrar a Zidane.



¿Y un 4-3-3? También es una estrategia conocida, con Benzema en punta y extremos veloces como Lucas Vásquez o Vinicius o inclusive Gareth Bale, otro que se quedó y que apuesta a convencer a Zidane. Ese escenario es más difícil para James pues su condición no ha tenido la velocidad requerida para un extremo. Perdería la apuesta de nuevo con nombres ya conocidos.



¿Realmente tiene opciones James de ser titular? Todo depende de cómo arme el rompecabezas Zidane, de qué tanto esté dispuesto a ceder en su 'mal querencia' por el colombiano y cómo se plantee el partido de visita contra Celta de Vigo, que siempre ha sido un hueso duro de roer.