Queiroz zanja discusión sobre James: 'no hablo de cosas que no sé'

La primera pregunta que tuvo que responder Carlos Queiroz, DT e Selección Colombia, obvia y esperada, fue: ¿Cómo está James Rodríguez?

Consciente que cualquier comentario, bueno y malo, se prestaría para muchas interpretaciones, el portugués prefirió jugarse un par de rondos antes de comprometerse.



"Es difícil para mí hacer comentarios sobre España, los clubes, los entrenadores. Y es difícil por dos razones. Primero, porque no estoy muy dentro de la información de esos detalles, otras veces pasan informaciones afuera del club, pero no son oficiales o reales de los clubes y los entrenadores. Pasé la mitad de mi vida 'del otro lado del río', trabajando en Manchester United y real Madrid y algunas veces entre la realidad y las historia hay una fantasía. Pues yo tengo esa experiencia y no me gusta hablar de cosas que no sé, es un principio en mi vida".



La segunda razón fue en la misma línea de evitar polémicas: "Otro principio más importante y, que es una regla sagrada, de respeto, es no hablar de los otros entrenadores, de los otros clubes, de la vida interna de los otros clubes. No me van a ver a mí hacer comentarios de los clubes en Colombia o en España o del trabajo de otros entrenadores. Eso para mí es sagrado, entonces es difícil hacer un comentario".



Y entonces, finalmente, ¿cuál es la situación física de James hoy? "Lo que puedo decir con James y con los otros jugadores, nosotros no solamente tenemos una comunicación directa con los jugadores, también trabajamos con el cuerpo técnico de los clubes; con el departamento médico y los técnicos. Jugamos con las informaciones para tomar decisiones y sabíamos que teníamos 4 o 5 días para trabajar y así pasaron las cosas normales. Hicimos las evaluaciones médicas, técnicas, entrenamos y día por día vamos construyendo la decisión. Lo que puedo decir es que todos están listos para jugar, es lo más importante"



Queiroz zanjó la discusión con la señal clara de que su número 10 llegó sano a sus manos, que eso le permite jugar, como no puede ser de otra manera cuando se recupera a la gran figura de la plantilla, y que su rol no se va a modificar: "Esto no es una responsabilidad de uno, es de todo el equipo. Todos tienen que trabajar juntos para defender y atacar", concluyó.