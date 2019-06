Rafael Santos Borré trabaja su cabeza para mejorar su definición 

El colombiano Rafael Santos Borré continúa sus trabajos de pretemporada con River Plate, en Estados Unidos, a la espera de conocer si seguirá en el club millonario o dará su salto a Europa para seguir demostrando toda su capacidad en el Viejo Continente.



Sin embargo, pensando en seguir mejorando y más allá de los trabajos de pretemporada que realiza el atacante colombiano, hay un detalle sobre el que el exjugador de Deportivo Cali viene trabajando hace algún tiempo, tal como lo había confesado en previa entrevista con el canal ‘Fox Sports’, se trata de su tranquilidad al momento de definir, situación en la que algunas veces fallaba.



Partiendo de esto y en una nueva entrevista con un medio argentino, en este caso TyC Sports, el delantero comentó cómo realiza este trabajo y afirmó que quien lo acompaña es la misma persona que trabajó con Mohamed Salah para enfocarlo en el aprovechamiento de las oportunidades de gol que genera.



“Es algo que hice en las vacaciones pasadas. El profesor (Jaime Pabón) es un amigo para mí porque no lo conocía y me mostró que el fútbol va agarrado de mejorar y corregir ciertas cosas, tener alguien al lado que te llene de confianza es importante. Me enseñó a manejar la tranquilidad en la cancha y a estar más enfocado cuando tenía opciones de gol”, aseguró el futbolista.



Y cuestionado sobre una afirmación del coach, quien había dicho que tenía una mejor técnica en definición que el propio Salah, concluyó: “Uno a veces tiene que creer y confiar en lo que tiene para marcar diferencia. Sabíamos lo que tenía y lo que podía dar pero había que trabajarlo y sacarlo a relucir. Cuando uno se tiene esa confianza las cosas se van dando de a poco”.