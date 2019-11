La razón de la ausencia de Duván Zapata en nueva jornada de Champions

Duván Zapata era esperado en el duelo del partido de este miércoles, entre Atalanta y Dínamo Zagreb, por la Champions League.

Ausente desde el pasado mes de octubre, cuando sufrió una lesión en el aductor que lo ha mantenido lejos de las canchas por seis semanas, el colombiano tendrá que seguir esperando por su regreso.



Piero Gasperini, entrenador del Atalanta, confirmó que el goleador no se ha recuperado de sus problemas físicos: " No está listo y no esta curado. No estará mañana", dijo.







Zapata se suma a las bajas de Ilicic y Malinovski, quienes tampoco se pudieron recuperar a tiempo.



"Es normal que haya algunas dificultades con estas ausencias. Creo que es un juego que se gana con los que entran. El banco a menudo puede determinar el resultado", expresó.



Precisamente en el banco tendría al colombiano Luis Muriel, quien ha aportado 8 goles en el Calcio, pero ha tenido muy poco protagonismo en los duelos más importantes del Atalanta.



El equipo de Bérgamo necesita ganar en esta jornada pues es colero del grupo C con un solo punto, y apunta a cazar al Shaktar y Dinamo Zagreb, ambos con cinco unidades. Ya Manchester City, con 10 unidades, está clasificado.