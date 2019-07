Real Madrid impuso condiciones: precio final para la venta de James

Sigue la novela del futuro de James Rodríguez, ningún equipo ha decidido ir con todo para quedarse con el pase del talentoso volante. Ante esta situación el Real Madrid habría tomado una decisión definitiva, fijar un precio final para la salida del colombiano del equipo.

Napoli ha sido el equipo que ha demostrado su interés por el colombiano, sin embargo, sus directivos se plantaron en tener al volante únicamente en condición de préstamo, lo cual el Real Madrid no está dispuesto a aceptar.



Por otro lado, el Atlético de Madrid surgió como posible interesado, no obstante, el presidente del club desmintió las negociaciones y por el momento este tema parece lejano. Por último el PSG también se dio como rumor, pero quizás este es el más lejano de todos.



Ante la dificultad del Real Madrid por desprenderse de James Rodríguez, se llegó a hablar que si llegaba un buena oferta por Isco, la casa blanca se plantearía mantener al colombiano.



Sin duda alguna, Real Madrid quiere vender a James, pero no quieren regalarlo, debido a que lo consideran un jugador talentoso y con mercado. Por este motivo, el cuadro merengue habría puesto precio final por el fichaje de James. 50 millones de euros es lo que la casa blanca quiere para dejar salir al colombiano.



El periodista Antón Meana de la Cadena Ser en España, confirmó dicha información y esto daría un paso claro, el equipo que llegue con 50 millones de euros, sea cual sea, se queda con James Rodríguez. De igual forma, en varios medios españoles, se ha confirmado esta información.