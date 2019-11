James, ¿otro más?: el silencio del Real Madrid con las lesiones

Real Madrid ha sufrido de más este año por las lesiones de sus futbolistas, afectándolo en gran parte en su rendimiento. James Rodríguez ha sido uno de los futbolistas que ha sufrido molestias físicas, sin embargo, no se ha publicado sobre él.



El colombiano no es el único, pues también están Gareth Bale y Marcelo. De Bale, publicamente, se conoce que el galés no quiso aceptar que el club publicara su estado de salud, tema que es legal y que no se puede hacer sin consentimiento de la persona.

El volante colombiano, ahora, estaría nuevamente con molestias musculares según la prensa de España. Sin embargo, el club sigue sin dar información del colombiano en su tema de actualidad en sus lesiones. ¿Habrá pasado lo mismo que con Bale?



Sin conocer aún si la decisión de que el club no informara de sus lesiones fue propia, sigue la incertidumbre por el estado actual de James Rodríguez, pues cuando volvió del nacimiento de su hijo fue enviado a trabajar en el gimnasio junto a Gareth Bale.



Ahora, el futbolista necesita volver a ponerse a punto y buscar más opciones para jugar en el equipo de Zidane, pues ha mostrado compromiso, pero no ha logrado tener muchos minutos en el club.