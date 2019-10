La nueva fecha en la que se podría dar el regreso de Quintero en River

A Juan Fernando Quintero se le abre una nueva oportunidad para volver a jugar fútbol. Según se ha conocido recientemente, el colombiano podría ser convocado para el partido de este viernes, por Copa Argentina.

Aunque aún no se conoce el rival (sale del duelo entre Almagro o Talleres), el duelo será en Mendoza y Juan Fernando podría tener minutos en ese partido.

"Si Juanfer sigue teniendo esta semana como la anterior, va a tener posibilidades de sumarse a la nómina del partido por Copa Argentina", indicó Marcelo Gallardo en la rueda de prensa de este fin de semana.

Desde que Quintero recibió el alta médica, el colombiano señaló que quería volver para el partido contra Boca Juniors, por Copa Libertadores. Si bien no logró estar para la ida, tener minutos en la Copa Argentina podría ser importante para el duelo de vuelta, que será el próximo 22 de octubre.

"Vamos a ver, viene trabajando bien. No quiero acelerarme porque sé cuál es el foco puntual: el partido que todo el mundo tiene en la cabeza (el de Boca Juniors). Si lo veo bien y si trabaja de acuerdo a lo que nosotros pretendemos va a estar. Si no, no porque no conviene visualizar un punto. Si está bien, va a estar y eso es lo que voy a observar", añadió el entrenador.

Por ahora, 'Juanfer' se ilusiona con volver a tener minutos con River Plate y los aficionados quieren verlo de vuelta para disfrutar de su zurda dorada.