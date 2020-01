¡Ojo con el 'Tigre'! Falcao y un duro cruce con compañero en práctica

Falcao vive en Galatasaray un buen momento, tras su positiva recuperación de una lesión en el tendón de Aquiles. Ha anotado en tres de sus últimos tres partidos y poco a poco Galatasaray empieza a sentir que ha valido la pena la espera.

Aunque lo llamen 'El Tigre', el colombiano suele tener un carácter muy tranquilo y es verdaderamente extraño verlo involucrado en algún tipo de incidente.



Por eso llama la atención una versión de prensa de Turquía, que asegura que el delantero tuvo un altercado importante con su compañero Emre Mor, de 22 años, en la última práctica.



Según se ha dicho, Falcao le dijo a Mor: "juntémonos, mostrémonos", durante una parte del entrenamiento en el que se fortalecía el trabajo en el frente de ataque.



Aparentemente el turco no le entendió o no tomó bien la sugerencia y le habría respondido con grosería: "mira tu trabajo primero".



Dice la prensa local que 'El Tigre' tampoco parecía estar en su mejor día y que, tras una discusión: le habría gritado: "tú no estás a mi nivel".

Galatasaray idmanında Radamel Falcao ile Emre Mor birbirine girdi. Falcao çift kale maçta yenik duruma düşünce Emre Mor’a ‘Haydi toparlanıp kendimizi gösterelim’ dedi.



— Emre Mor’un cevabı: ‘İşine bak’

— Falcao: ‘Benim seviyemde değilsin’



(Sabah) pic.twitter.com/ZJNtYw6FXC — FUTBOLA TV (@FUTBOLATV) January 29, 2020

Según se afirma en algunos medios turcos, la relación entre los jugadores está rota y el técnico Fatih Terim trabaja para que no contagie a los demás y no pase de una simple discusión.



La dificultad del idioma podría jugar en contra en equipos como Galatasaray, que tiene una importante presencia de jugadores internacionales. Lo que no está claro es si hubo algo más que hiciera reaccionar a Falcao, quien no tiene muchos antecedentes de enfrentamientos con compañeros en cerca de 15 años de carrera.