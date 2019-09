Gris clásico para Morelos: Rangers perdió 0-2 contra Celtic en Escocia

El esperado clásico de Escocia entre Rangers y Celtic se selló con un triunfo para este último por 2-0.

En Ibrox Park, casa de los Rangers, apenas dispuso de 30 minutos el goleador colombiano Alfredo Morelos, quien viene de una gran temporada pero no estuvo entre los 11 titulares de Steven Gerrard.



Edouard adelantó a los suyos a los 32 minutos y a los 90 sentenció Hayes, en un partido en el que Rangers, dueño de casa, no hizo un solo remate al arco hasta los 60 minutos de juego.



Celtic es, gracias al triunfo, el nuevo líder en Escocia, con tres puntos de ventaja sobre su rival en el clásico.



Lamentablemente no tuvo protagonismo Morelos, quien vio como su rival de patió rompió una racha de cuatro 'Old Firms' (clásicos) ganados por los fuertes Rangers.