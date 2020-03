¿Les hará caso? La presión de dos ídolos de River a 'Juanfer' Quintero

Juan Fernando Quintero parece tener sus horas contadas en River Plate y no seguiría en el conjunto millonario, buscando una salida al exterior y un equipo para tener más minutos luego de su lesión.



Tras recuperarse, el colombiano no ha tenido casi participación con Marcelo Gallardo, que no lo ha tenido muy en cuenta en los últimos juegos decisivos que tuvo el cuadro argentino.



Dos ídolos de River Plate como el 'Pity' Martínez y Sebastián Driussi le metieron presión al futbolista de la Selección Colombia para que se quedaran. Ambos argentinos hablaron en un Instagram Live y, amigos del '10', le pidieron que se quedara en el club con bromas y chistes.



"Apareció el cabeza de dedo gordo... El chabón tiene una zurdita amigo, vos picá que él te la pone ahí adelante", empezó diciendo el 'Pity', a lo que completó: "Te estamos metiendo una presión. ¿Adónde querés ir, hermano? Porqué no te quedás ahí a disfrutar. Ya paseaste mucho".



Driussi, por su parte, también se refirió al colombiano y le dejó algunos elogios: "Increíble. Cómo me hubiese gustado jugar con el gordo ese. El tipo es vegano, ¿viste que se quiere ir? No te vayas Juanfer, quedate en River, hermano. La rúcula ya la juntaste, la tenés toda y te hacés el boludo. Sos amigo de Maluma, ja".