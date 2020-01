Santos Borré, todo un caballero: la razón por la que no dejó River

Rafael Santos Borré habló en conferencia de prensa sobre su futuro, aclarando que su deseo es continuar en River Plate durante el 2020 para seguir sumando títulos. Además, confesó que tiene en mente superar un récord en el club millonario.

Confesó que, por ahora, su deseó no es regresar al fútbol de Europa, donde milito por dos años en Atlético de Madrid y Villarreal. Por el contrario, se siente motivado de estar en un club gracias a la conexión que siente con sus compañeros, además de que en River siempre hay objetivos muy grandes.



“Conozco más a mis compañeros, ellos me conocen más a mí. Dentro del campo todo fluye más naturas, de a poco me he ido sintiendo mejor. El tiempo aquí ha sido importante para desarrollar todo lo que puedo llegar a dar", aseguró el exjugador de Deportivo Cali.

Borré también se animó a contar otra de las grandes razones para no salir del equipo argentino fue el trato que le han dado, pues asegura sentirse agradecido con el cuerpo técnico, los jugadores y la hinchada.



“En el fútbol también hay que ser agradecidos. Cuando no estuve bien el grupo estuvo conmigo y me ayudó a seguir creciendo como jugador. Ellos no tenían la necesidad, pero estuvieron ahí, he hecho grandes compañeros y amigos, y eso hace que uno dude en tomar esas decisiones y que no te quieras ir de este equipo. Siempre aparece un nuevo objetivo y una meta que quieres afrontar con esa gente que ha estado contigo" confesó.

También fue cuestionado por sus metas personales en el club, y si una de estas era superar los 41 goles anotados por Lucas Alario en River Plate, a lo que respondió con claridad que no es algo que lo obsesione, ya que confía en su trabajo y se de a pocos se irán viendo los resultados.



“Ese no es mi objetivo, lo que él hizo fue muy importante y tiene un mérito enorme. En lo que yo me enfocó es en ayudar al equipo, en que sigamos consiguiendo objetivos, lo demás llegará solo", finalizó Rafael Santos Borré.