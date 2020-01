Borré sueña en grande: espera regresar a Europa y jugar en el FPC

Rafael Santos Borré es uno de los jugadores colombianos con mejor presente y con gran proyección en el fútbol internacional, siendo determinante en River Plate, dirigido por Marcelo Gallardo. No obstante, el barranquillero sueña con volver al fútbol europeo y retirarse en el FPC.

En entrevista con la agencia ‘Playersnet', contó que no esperaba regresar a Suramérica tan rápido, luego de su paso por Atlético de Madrid y Villarreal. Sin embargo, resalta lo feliz que se encuentra por formar parte del gran proyecto de River Plate.



“Al principio fue complicado porque no pensaba volver a Suramérica, pensaba mantenerme en Europa y seguir jugando en LaLiga. Luego todo cambió cuando recibió las llamadas de Francescoli y Gallardo. Supe que el club tenía mucho interés, un proyecto lindo y organizado del cual yo quería hacer parte", dijo el exjugador de Deportivo Cali.

También tuvo tiempo para hablar de lo que fue la semifinal de la Copa Libertadores del 2019, que enfrentó al conjunto millonario y a Boca Juniors, afirmando que no fue sencillo superar a los xeneizes, debido al sentimiento de revancha que tenían.



“Fue difícil encontrarnos con Boca después de lo vivido en la final, para ellos iba a ser una revancha, pero nosotros queríamos seguir haciendo historia y marcando el camino. En el Monumental el equipo lo demostró y desde el primer minuto salimos a buscar el partido", contó.

Además, confesó como ese momento en el que le marcó un gol definitivo a Boca, contando que sensaciones llegaron a su cabeza en ese momento y que sintió luego de lograr convertir un gol histórico para River.



“Se empezaron a prender todos los foquitos de los celulares y pensé que mucha gente estaba grabando ese penal. Yo estaba tranquilo, sentía que iba a ser gol y se sintió una explosión en todo el estadio", narró Borré.

Sobre la final tuvo palabras de orgullo para su equipo, pues aseguró que pasaron mucho tiempo preparando el partido y lograron plasmar lo que pensaban de manera perfecta, a pesar de que el título se les escapara al final.



“Era un equipo duro que analizamos durante mucho tiempo. Hicimos un partido espectacular, el equipo estuvo muy sólido, lastimosamente se nos escapa en el final, pero estoy muy orgulloso de este equipo, de lo que conseguimos y de lo que somos como familia", dijo el barranquillero.

Sobre lo que espera del futuro, contó que sueña con ser un referente para la Selección Colombia y jugar un Mundial de Fútbol. Además, finalizó contando que sueña con regresar a Europa y, algún día, retirarse con la camiseta de Deportivo Cali puesta.



“Quiero seguir creciendo y aprendiendo en River y en algún momento tener la oportunidad de volver a Europa y conseguir cosas importantes. Me gustaría jugar Eliminatorias con mi Selección, poder consolidarme como el delantero de Colombia y por qué no pensar en un Mundial. Después me gustaría, cuando llegué el momento, retirarme en Deportivo Cali", finalizó.