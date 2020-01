¿Se arriesgará? Roger Martínez dejaría América para regresar a Europa

Roger Martínez tendría las horas contadas en América de México, pues dejaría a los mexicanos para ir a Genoa de Italia, en lo que sería su segundo paso por el fútbol de Europa, luego de su paso por Villarreal.

Según ‘CalcioMercato', el club italiano estaría dispuesto a pagar 350.000 dólares, pero en caso de que Martínez tenga un buen rendimiento el contrato se podría extender hasta junio del 2021, por un valor de un millón y medio de dólares.



Hace unos días el colombiano dijo que en América le estaban ocultando la verdad sobre las propuestas por él desde Europa, por lo que sintió que no fueron claros en este tema, que debería ser normal que se hable con cualquier jugador.



“Siento que no me están hablando de frente. Sea el jugador que sea, cualquier propuesta que llega, creo que siempre tiene que existir la voluntad de responder y de negociar", dijo el extremo de la Selección Colombia.

Roger Martínez ha pasado por Racing Club, Deportivo Santamarina, Aldosivi, Jiangsu Suning y Villarreal. Además, con el equipo mexicano ha jugado 23 partidos esta temporada, de los cuales en 17 fue titular, anotando dos goles.