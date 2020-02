'Piojo' Herrera piensa en Roger en América, pero: 'molestó al dueño'

Roger Beyker Martínez sigue escribiendo páginas de su angustiosa novela en el América de México.

Su entrenador, Miguel 'Piojo' Herrera, añadió un nuevo capítulo al declarar que el colombiano no juega porque prefirió una pugna con la directiva, que incluye también al dueño.



"Todo mundo lo sabe. Esto pasó por la parte de la directiva, ni siquiera de la directiva, por el dueño (Emilio Azcárraga). La molestia por las entrevistas que dio Roger queriendo salir, estaba la oferta y no la aceptó", le dijo el DT al canal ESPN.



Se refiere Herrera a una supuesta posibilidad de ir a la MLS, concretamente al Inter Miami, la cual habría sido rechazada por él, según él club, aunque su agente afirma que en realidad nunca se acercó nadie de ese club a preguntar por Martínez.



Sin embargo, según Herrera, el jugador no se está viendo afectado deportivamente pues trabaja con normalidad: "Estamos esperando que la directiva nos dé luz verde, no lo hacemos a un lado, está entrenando a la par de todos”.



De hecho, en opinión de Herrera, si mañana se resuelve la situación, Roger podría entrar a la cancha de inmediato: "Físicamente no ha habido tanta exigencia, pero el entrenamiento está ahí, esperando que se resuelva de la mejor manera para todas las partes".



Para el DT, el complejo jugador colombiano debe tomar esta experiencia como una lección: "Ya aprendió que no se debe estar vociferando y que, si aparecen las ofertas, se analizan", finalizó.