El jugador de la Selección que desestimó una oferta de Boca Juniors

La buena Copa América de Roger Martínez y su gol frente a Argentina le abrieron las puertas al futbolista de América de México en diferentes clubes alrededor del mundo, sin embargo, de momento no ha llegado la oferta que el atacante espera y por ahora el futbolista seguirá en las águilas aztecas.



Y uno de los clubes que se interesó en el delantero colombiano fue Boca Juniors, equipo que apunta a una temporada con todos los títulos, incluyendo el de Copa Libertadores y para lo cual buscó varios refuerzos de talla internacional entre los que entró Martínez, quien ya pasó por el fútbol argentino haciendo parte de Aldosivi y Racing.



Sin embargo, en esta ocasión, el delantero colombiano decidió que no era momento de volver a Argentina, pues más allá de que la oferta del xeneize era llamativa, su idea es volver al fútbol europeo, por el que ya pasó sin tener demasiado éxito y para el cual América resulta como un buen trampolín.



“Sé por mi representante que hubo un interés de Boca. Agradezco que una institución tan grande se fijara en mí. Me siento privilegiado pero mi objetivo está en Europa. El sueño de todo futbolista es ir a Europa, es cuestión de que llegue algo que me ayude a mí y a la institución”, arrancó diciendo Martínez en diálogo con am.com.mx.



Y luego concluyó: “Mi representante me ha dicho que hay equipos de Europa interesados en mí. Lo hablé con el entrenador y le dije que si llegaba una buena propuesta para mí y para el club, quería aprovecharla”.