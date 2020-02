Otro club más cierra la puerta a Roger Martínez y sigue la pesadilla

Roger Martínez vive una pesadilla en América de México, busca una salida urgente y tiene fuertes controversias con directivas del conjunto de las águilas amarillas en México.



Se hablaba de que Roger era una de las piezas principales que buscaba el Inter de Miami, equipo de David Beckham en la MLS, pero finalmente este tema no se podrá dar y es otro club que le cierra la puerta al futbolista.

"Roger Martínez es alguien de quien hablamos con el América. Resultó ser muy difícil, no hay ningún secreto al respecto. Si es algo que podría haberse hecho, era alguien que me hubiera interesado traer al club. Con su edad (25 años) y precio, eso habría encajado en mi estrategia de director deportivo", dijo Paul McDonough, director deportivo de Inter a 'Miami Herald'.



Ahora, habrá qué esperar el desenlace que tendrá el futuro del futbolista colombiano, que no está ni por las 'orillas' en el interés de América, pues hay alta tensión entre él y los directivos.