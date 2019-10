James: ¿de nuevo en la línea de salida del Real Madrid para invierno?

Mientras él hace trabajos alejado del grupo en el gimnasio, a su alrededor su nombre se menciona permanentemente y no faltan los que especulan con un cambio de aires.

James Rodríguez ha vuelto a ser noticia pero no en Real Madrid, donde no tiene acción este fin de semana por el aplazamiento del clásico contra Barcelona, sino en Italia, donde parecen no resignarse a no verlo en el Calcio.



La versión del momento proviene de Calciomercato.com y asegura que podría haber cambios en la situación del colombiano: "El antiguo monegasco consideraría abandonar el Real Madrid si su situación evoluciona poco".



Según dicho medio, "la pista que conduce al Napoli sigue siendo relevante, pues James Rodríguez puede usarse como moneda de cambio para la llegada de Fabián Ruiz al Merengue".



La versión rebotó en otros medios del mundo y sonó con fuerza en Francia, donde se especula que el talentoso zurdo estaría e una probable negociación entre PSG y Real Madrid por Mbappe.





Mercato - Real Madrid : James Rodriguez prêt à prendre une grande décision pour son avenir ? https://t.co/PtbCwjFAg5 pic.twitter.com/mzgMrHcGCo — le10sport (@le10sport) October 26, 2019

El rumor tiene incluso una fecha definida: "¿Qué pasa si el centrocampista ofensivo de Madrid se despide en enero?", se preguntan los autores de la información.



Lo único cierto por ahora es que James efectivamente no parece muy conforme con la poca recompensa que tiene su enorme esfuerzo ante Zinedine Zidane y que en este momento trabaja a toda marcha, lejos del grupos principal, por alguna razón que no ha sido oficialmente explicada por el Real Madrid.