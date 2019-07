Ni Talleres, ni San Lorenzo: este sería el nuevo equipo de Loaiza

Aunque Raúl Loaiza fue uno de los futbolistas más destacados tras el mal paso de Jorge Almirón por la dirección técnica de la institución, Juan Antonio Pizzi decidió no tenerlo en cuenta para su proceso y el futbolista se encontraba buscando un equipo por lo que se mencionó que podría volver a Atlético Nacional.



Sin embargo, en los últimos días una versión desestimó su regreso al fútbol colombiano y Talleres de Córdoba fue uno de los clubes que apareció en su camino, traspaso que finalmente no se produjo pues la dirigencia del equipo cordobés no estaba de acuerdo con los términos que proponía el equipo de Boedo.



Sin embargo, cuando todo indicaba que el volante debía regresar al país, apareció un nuevo club interesado en el futbolista colombiano y todo está encaminado para que Raúl Loaiza se convierta en nuevo jugador de Defensa y Justicia, flamante subcampeón del fútbol argentino y un equipo que sorprendió durante la temporada pasada.



A partir de esto, el futbolista que había dejado de presentarse a las prácticas con San Lorenzo, se presentará al halcón en los próximos días para acordar los términos de su traspaso y poder darse una segunda oportunidad en el fútbol del país gaucho.