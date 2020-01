Santiago Arias pierde posibilidades de ser titular con en el Atlético

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ya dispone de Kieran Trippier, reintegrado al trabajo con el grupo y listo para el once titular en Eibar, al que también apunta Víctor Machín, 'Vitolo', previsiblemente de vuelta a la alineación inicial después de ocho partidos oficiales.

Después de hacer trabajo específico en las últimas sesiones, el defensa inglés ya está a punto; al menos así lo demostró este jueves en el entrenamiento matutino, en el que se reincorporó a la dinámica del resto de sus compañeros, se ejercitó con total normalidad y formó parte del probable once para Eibar en las pruebas del técnico.



Su disponibilidad relega de nuevo al colombiano Santiago Arias el banquillo. El lateral derecho era la posición con una competencia más equilibrada el pasado octubre, pero ya no es así, con la consolidación ahí de Trippier y, por extensión, la suplencia casi constante de Arias, que sólo ha sido titular en uno de los últimos diez duelos disputados por el conjunto rojiblanco desde noviembre.



Al once, mientras, regresará Vitolo, reforzado de nuevo por sus apariciones desde el banquillo en la Supercopa de España. No juega de inicio desde el 1-0 contra el Juventus en la Liga de Campeones del pasado 26 de noviembre en Turín.



Desde entonces, su equipo ha jugado ocho encuentros entre todos lo torneos, de los que él no fue titular en ninguno. En tres fue baja por una lesión muscular. Vitolo entrará en el extremo izquierdo, del que Saúl Ñíguez se trasladará al lateral para la visita a Ipurua, donde Renan Lodi será suplente.