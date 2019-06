¿A buscar equipo?: Santiago Arias peligra en el Atlético de Madrid 

Santiago Arias tuvo un año con altibajos, a pesar de jugar una buena cantidad de partidos, no terminó de ganarse la titularidad en el Atlético de Madrid. Ante la salida de Juanfran, el club colchonero ha mostrado su interés por reforzar la posición de lateral derecho, por lo que el colombiano vería afectada su continuidad si se dan los fichajes de dos laterales de nombre.

Diego Simeone no terminó de darle la confianza total a Santiago Arias, el entrenador argentino siempre se decantó por Juanfran para ocupar esa posición. Por este motivo, Santiago Arias debe replantear su continuidad en el club y su bienestar deportivo.



En información de los medios españoles, aseguran que Atlético de Madrid está tras los pasos de dos laterales derechos. Además, el club colchonero se está planteando traer dos jugadores a esa posición, lo cual obligaría al colombiano a salir del equipo.



Nelson Semedo del Barcelona y Elseid Hysaj del Napoli son los jugadores elegidos. En España se habla de que el Atlético ya hizo dos ofertas por ambos jugadores. Por el fubolista del club catalán ofreció 30 millones de euros, lo cual no satisface al actual campeón de la Liga. Por otro lado, el fichaje del jugador de Albania sería más fácil de cerrar con el cuadro italiano que habría puesto un precio de 15 millones de euros.



Estos posibles fichajes ponen a peligrar el futuro de Arias en el Atlético de Madrid. Por otro lado, su condición de jugador extranjero también es un factor que medita el club, además de que Diego Simeone no confirmó al colombiano como uno de los fijos en la defensa en sus últimas ruedas de prensa. Cabe recordar que los equipos en Europa tienen un cupo específico de extranjeros.





El defensa antioqueño tiene altas posibilidades de salir de España, pero también podría ser el titular indiscutible si no se cierran estos fichajes. El factor que mostrará su verdadero nivel será la Copa Amperica, la cual seguramente vea el entrenador argentino, Diego Simeone.