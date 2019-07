¿Volverá con Zidane?: giro inesperado en el futuro de James Rodríguez

El futuro de James Rodríguez es una incógnita, muchas versiones de prensa lo han ubicado en el Napoli, otros en el Atlético de Madrid y hasta han puesto al PSG como equipo interesado. Sin embargo, al día de hoy no se define nada sobre el destino final del volante colombiano. No obstante, desde España empezó a sonar con fuerza la opción de que Real Madrid se quede de nuevo con el jugador cucuteño.

El diario español "As", ha publicado información que daría un giro radical en el futuro de James Rodríguez. La posibilidad de que se quede en el Real Madrid es lo que empezó a barajar el equipo español, pero esto tendría una condición especial para que suceda.



Isco y Dani Ceballos serían la llave para que James Rodríguez se quede en el Real Madrid una temporada más. La casa blanca ha puesto en venta a los dos jugadores españoles y espera poder venderlos por una buena suma de dinero.



Si se concreta la salida de ambos jugadores españoles, Zinedine Zidane y los directivos retendrían a James en el equipo, ya que no ven con buenos ojos quedarse sin un jugador talentoso en la mitad de la cancha. Además, desde España aseguran que en la casa blanca aún reconocen las virtudes del colombiano.



En el Real Madrid no hay afán con James y se mantienen al margen de los rumores con el Atlético. El caso Napoli parece totalmente caído, debido a que un préstamo es inaceptable para el club blanco.



Por último, James tendrá más días de vacaciones y se tendrá que presentar en España hasta el 29 de julio con el Real Madrid para unirse a pretemporada y empezar a definir el futuro.



¿Se queda o se va del Real Madrid?