La reflexión que hizo Villa para volver a la Selección Colombia

Sebastián Villa está con Boca Juniors haciendo la pretemporada y este miércoles podría jugar el amistoso contra los Xolos de Tijuana, en el estadio Caliente de esa ciudad mexicana. Aunque el atacante de 23 años está centrado en el trabajo con su equipo tuvo tiempo para la autocrítica y por eso reconoció que, luego de quedarse fuera de la convocatoria para Copa América tiene que “trabajar y mejorar para jugar las eliminatorias”.

Para Villa fue un momento muy duro el enterarse de que no estaba en la lista de los 23 elegidos por el seleccionador Carlos Queiroz para el torneo en Brasil, luego de haber estado en la gira por Asia para los amistosos contra Japón y Corea del Sur. “Lo tomé tranquilo. Me dolió mucho porque me veía ahí. Ahora me tengo que autoevaluar y entender por qué no estuve ahí", dijo Villa.



Villa ha jugado hasta ahora cuatro partidos con la selección absoluta. Además de los juegos mencionados, el atacante estuvo en la convocatoria con el técnico Arturo Reyes para los amistosos contra Venezuela y Argentina en el 2018.



"Quiero salir campeón con la Selección Colombia... Dios me va colocando en el momento justo donde me tiene que colocar y estoy tratando de hacer las cosas bien para eso", concluyó.

