Todos buscan a Duván, pero Atalanta no quiere arriesgar a su goleador

Duván Zapata se ha ganado un lugar entre las máximas estrellas de la Serie A de Italia, gracias a sus goles y potencia física. Es por eso que muchos equipos a nivel europeo han preguntado por el colombiano, incluyendo clubes tan importantes como Inter de Milán y Manchester United, este último buscando un reemplazo para Romelu Lukaku.

No obstante, Atalanta ha dejado claro que el exjugador de América de Cali no se irá del equipo el próximo mercado invernal, pues vienen grandes competencias para el conjunto italiano y sería una mala idea dejar ir a Zapata.



En dialogo con 'Calciomercato.com' Luca Percassi, gerente general del equipo de Bergamo, afirmó "no escucharemos ofertas por Duván Zapata. Con todas las grandes competiciones esperando por nosotros, siempre nos hemos dirigido a mantener la base".

Las declaraciones de Percassi se suman a las del presidente del club, Antonio Percassi, quien ya había afirmado en una entrevista para 'Bergamo T.V.' que "Duván permanece en el club incluso en enero, no se mueve, no me preguntes más".



Ahora, Duván Zapata y Atalanta se concentran en el próximo partido contra Manchester City por la Uefa Champions League, que seguramente empezará a mostrar el camino europeo para el club italiano.