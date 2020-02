Novela sin fin: lo último sobre la crisis de Roger Martínez en América

El futuro de Roger Martínez es una de las novelas del año en México y también en Colombia, donde le pasa el tiempo sin competencia y atenta todo contra su aspiración de llegar a la Selección nacional.

Cada día hay una novedad sobre su situación en América de México, que a estas alturas es insostenible, pues su entrenador, Miguel 'Piojo' Herrera, ya ha dicho con claridad que no cuenta ahora ni en el futuro con él.



La novedad es que la supuesta oferta del Inter Miami, de David Beckahm, que podría resolver todo este embrollo, aparentemente no existe.



Así lo aseguró el agente del futbolista, Fernando López, quien afirmó que no han tenido contactos directos o indirectos con el club: "Nadie ha llamado nunca de Miami oficialmente. En consecuencia no hay comunicación con el futbolista y nunca hablamos", dijo, en declaraciones citadas por el diario Récord.



López negó también que él sea el obstáculo y el que aconseja mal al jugador, pues pretende una comisión en la negociación que no estaría contemplada: "es falso", aseguró sobre ese punto.



Lo cierto es que ya estamos a mediados de febrero, que Martínez sigue sin competir y eso no pasa en vano para el entrenador de la Selección Colombia, quien desde el año pasado les advirtió a sus jugadores que hay que llegar a la Eliminatoria y a la Copa América 2020 "con minutos en las piernas". ¿Hasta cuándo durará el tire y afloja entre los protagonistas? Solo lo sabe Roger Beyker, el gran afectado en toda esta situación.